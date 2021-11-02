إخلاء مبنى مهدّد بالسقوط في الدكوانة! (صور)

قامت شرطة بلدية الدكوانة بإخلاء مبنى تابع للجامعة اللبنانية، ويضم أيضاً عددا من المحال التجارية، وذلك بقرار من رئيس البلدية انطوان شختورة، بعدما وردت الى البلدية تقارير الخبراء التي تُؤكد بأن المبنى آيل للإنهيار في اي لحظة.