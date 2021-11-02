سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اميركا

عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميريكيين استهلها في البيت الابيض مع منسّق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك.