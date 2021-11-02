لبنان

سلسلة لقاءات لقائد الجيش في اميركا

Lebanon 24
02-11-2021 | 11:11
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عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأميريكيين استهلها في البيت الابيض مع منسّق مجلس الأمن القومي للشرق الأوسط وشمال افريقيا بريت ماكغورك.
 
 
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02/11/2021 20:11:22 Lebanon 24 Lebanon 24

جوزاف عون

بريت ماكغورك

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