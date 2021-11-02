ورشة عمل حول فيروس نقص المناعة البشرية نظمتها جمعية عدل ورحمة بالتعاون مع قوى الامن

نظمت جمعية " عدل ورحمة" بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ورشة عمل تدريبية لمدة يومين، على المستوى الوطني، طالت ضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي وأفراد من منظمات المجتمع المدني الذين يقدمون خدمات الحدّ من مخاطر استخدام المخدِّرات والتهاب الكبد الوبائي، وذلك ضمن مشروع إقليمي يحمل عنوان "إنفاذ القانون والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز والحدّ من المخاطر"، الذي تقوم بتنفيذه شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدِّرات - MENAHRA".تناولت ورشة العمل المواضيع التي تتعلق بفيروس نقص المناعة البشري وتخفيض المخاطر لجهة استخدام المخِّدرات، كيفية تحديد الاستراتيجيات المتعددة المتعلقة بها، دور الشرطة الايجابي واجهزة انفاذ القانون في احترام حقوق المتعايشين، والفئات الأكثر عرضة وكيفية التواصل معهم والحدّ من المخاطر.تمحورت المواضيع حول:- نظرة عامة على فيروس نقص المناعة البشري (الايدز) والمخدِّرات والتهابات الكبد الوبائي.- البيئة القانونية وحقوق المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة.- الانتهاكات التي يتعرض لها المتعايشون وكيفية تجنبها.- مفهوم الحدّ من مخاطر استخدام المخِّدرات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للحدّ من المخاطر.- انفاذ القانون، وتسهيل وصول المتعايشين والفئات الأكثر عرضة الى الخدمات.- استراتيجيات الحدّ من المخاطر ودور الشرطة في تحويل بيئة مخاطر فيروس نقص المناعة البشري الى" بيئة مؤاتيه ".- التعامل مع انتهاكات حقوق النساء المتعايشات مع الفيروس.