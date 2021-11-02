لبنان

ورشة عمل حول فيروس نقص المناعة البشرية نظمتها جمعية عدل ورحمة بالتعاون مع قوى الامن

Lebanon 24
02-11-2021 | 11:12
A-
A+
Doc-P-881842-637714700179771500.jpg
Doc-P-881842-637714700179771500.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نظمت جمعية " عدل ورحمة" بالتعاون مع المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ورشة عمل تدريبية لمدة يومين، على المستوى الوطني، طالت ضباط وعناصر من قوى الأمن الداخلي وأفراد من منظمات المجتمع المدني الذين يقدمون خدمات الحدّ من مخاطر استخدام المخدِّرات والتهاب الكبد الوبائي، وذلك ضمن مشروع إقليمي يحمل عنوان "إنفاذ القانون والاستجابة لفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة الإيدز والحدّ من المخاطر"، الذي تقوم بتنفيذه شبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للحد من مخاطر استخدام المخدِّرات - MENAHRA".

تناولت ورشة العمل المواضيع التي تتعلق بفيروس نقص المناعة البشري وتخفيض المخاطر لجهة استخدام المخِّدرات، كيفية تحديد الاستراتيجيات المتعددة المتعلقة بها، دور الشرطة الايجابي واجهزة انفاذ القانون في احترام حقوق المتعايشين، والفئات الأكثر عرضة وكيفية التواصل معهم والحدّ من المخاطر.

تمحورت المواضيع حول:

- نظرة عامة على فيروس نقص المناعة البشري (الايدز) والمخدِّرات والتهابات الكبد الوبائي.

- البيئة القانونية وحقوق المتعايشين مع الفيروس والفئات الأكثر عرضة.

- الانتهاكات التي يتعرض لها المتعايشون وكيفية تجنبها.

- مفهوم الحدّ من مخاطر استخدام المخِّدرات والاستراتيجيات التي يمكن استخدامها للحدّ من المخاطر.

- انفاذ القانون، وتسهيل وصول المتعايشين والفئات الأكثر عرضة الى الخدمات.

- استراتيجيات الحدّ من المخاطر ودور الشرطة في تحويل بيئة مخاطر فيروس نقص المناعة البشري الى" بيئة مؤاتيه ".

 - التعامل مع انتهاكات حقوق النساء المتعايشات مع الفيروس.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:21 | 2021-11-02
12:43 | 2021-11-02
12:56 | 2021-11-02
12:52 | 2021-11-02
12:22 | 2021-11-02
12:32 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website