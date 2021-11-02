لبنان

ميقاتي يجتمع مع رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيسة البنك الأوروبي

Lebanon 24
02-11-2021 | 11:43
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عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي اجتماعاً مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس في اطار "مؤتمر الامم المتحدة  السادس والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطارية بشأن التغير المناخي في  مدينة غلاسكو في اسكتلندا.  
 
وشارك في الاجتماع وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى. 
 
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مختلف المشاريع التي يعمل عليها البنك في لبنان لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية.
 
كذلك، تمت مناقشة آليات تمويل جديدة واضافية سوف يجري التشاور بشأنها في المرحلة المقبلة.
 
وعبّر الرئيس ميقاتي عن "تقدير لبنان للمساعدة التي يوفرها البنك الدولي في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان". 
 
كذلك اجتمع رئيس الحكومة مع رئيسة البنك الاوروبي للاستثمار واعادة الاعمار اوديل رينو باسو، وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان ولا سيما تمويل مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن ان يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها، فضلا عن دعم المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس.
 
واكدت باسو "اهتمام المصرف بالتعاون مع لبنان لا سيما بعدما اصبح لبنان بلداً مساهماً في المصرف وممثلا في مجلس ادارته".
 
 
 
 
 
 
 
 
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