حمية وعد والد قائد طائرة غوسطا بمتابعة التحقيق

استقبل وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية في مكتبه اليوم في الوزارة، والد قائد طائرة التدريب التي سقطت في منطقة غوسطا في شهر تموز الماضي. وقد تمنى والد الضحية على الوزير بإعطاء توجيهاته للإسراع في التحقيق لتبيان الحقيقة.بدوره الوزير حميه قدم التعازي له، واعداً بمتابعة الموضوع بشفافية وصولا الى الحقيقة الكاملة.