بيانٌ من مصرف لبنان بشأن منصة "صيرفة".. كم بلغ حجم التداول ضمنها؟

أعلن مصرف لبنان أن "حجم التداول على منصة صيرفة، اليوم الثلاثاء، بلغ 3 ملايين وسبعمائة ألف دولار أميركي بمعدل 17300 ليرة لبنانية للدولار الواحد، وفقا لأسعار صرف العمليات التي نفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة".

وأضاف: " على المصارف ومؤسسات الصرافة الاستمرار في تسجيل كل عمليات البيع والشراء على منصة صيرفة، وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الخصوص".