تصريح لافت لبو حبيب.. ماذا قال عن حزب الله؟





ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله إن "الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية".



وتابع بو حبيب: "لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها"، لافتاً إلى أن لبنان "يريد علاقات ممتازة مع السعودية ونفضل الحوار على الإملاء". أكد وزير الخارجية عبدالله بو حبيب أن "إمكانية الوساطة القطرية لحل المشكلة مع السعودية هي الأمر الوحيد المطروح حاليا".ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير قوله إن "الحكومة غير قادرة على تحجيم دور حزب الله وهذه مسألة إقليمية".وتابع بو حبيب: "لم يحدث أي تواصل بين المملكة وحكومة ميقاتي منذ تشكيلها"، لافتاً إلى أن لبنان "يريد علاقات ممتازة مع السعودية ونفضل الحوار على الإملاء".

وأكد أنه "لم يكن هناك حوار قبل مشكلة قرداحي وسفير الرياض لم يتعاط معنا قط". وأشار إلى أن "ميقاتي كان يتمنى أن يجتمع بالوزير السعودي في مؤتمر غلاسكو".