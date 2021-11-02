اليمن يعلنُ سحب سفيره من لبنان

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الثلاثاء، أنها ستسحب سفيرها من لبنان بعد تصريحات مسيئة لليمن، وفق ما ذكرت قناة "العربيّة".

وأشارت الوزارة إلى أن "تصريحات مسؤول لبناني هو انحراف عن الموقف العربي الداعم للشرعية اليمنية"، وأضافت: "سنواصل مواجهة المشروع الإيراني ليكون اليمن صمام الأمان للمنطقة".