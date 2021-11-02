البحرين تدعو مواطنيها لمغادرة لبنان "فوراً"

دعت البحرين، الثلاثاء، مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة فوراً، وذلك في أعقاب قرارها استدعاء سفيرها في بيروت والطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان نشرته على موقعها إنّها تدعو "جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية إلى ضرورة المغادرة فورًا نظرًا لتوتر الأوضاع هناك مما يوجب أخذ الحيطة والحذر".وأكّدت الوزارة في بيانها "على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيًا إلى الجمهورية اللبنانية وذلك منعًا لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصًا على سلامتهم".