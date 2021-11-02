لبنان

كارثة قد تهزّ مبنى للجامعة اللبنانية.. الخطرُ كبير!

Lebanon 24
02-11-2021 | 12:56
A-
A+
Doc-P-881882-637714763637117528.jpg
Doc-P-881882-637714763637117528.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت بلدية الدكوانة، في بيان، أن "مبنى عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية - الجامعة اللبنانية، مهدد بالسقوط، وأنذرت شاغلي المبنى بضرورة إخلائه فوراً، قبل الساعة الثامنة مساء". 
 
وأشارت إلى أن "حال المبنى القائم على العقار رقم 9 في الدكوانة، في وضعه الحالي، يشكل خطرا على حياة الشاغلين والمارة وعلى أملاكهم العامة وعلى السلامة العامة". 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:13 | 2021-11-02
15:51 | 2021-11-02
15:00 | 2021-11-02
14:47 | 2021-11-02
13:21 | 2021-11-02
12:43 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website