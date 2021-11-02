كارثة قد تهزّ مبنى للجامعة اللبنانية.. الخطرُ كبير!

أعلنت بلدية الدكوانة، في بيان، أن "مبنى عمادة كلية الآداب والعلوم الانسانية - الجامعة اللبنانية، مهدد بالسقوط، وأنذرت شاغلي المبنى بضرورة إخلائه فوراً، قبل الساعة الثامنة مساء".وأشارت إلى أن "حال المبنى القائم على العقار رقم 9 في الدكوانة، في وضعه الحالي، يشكل خطرا على حياة الشاغلين والمارة وعلى أملاكهم العامة وعلى السلامة العامة".