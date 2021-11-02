رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني للبحوث كرما المتفوقة نادين الحاج شحادة

كرمت رئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني للبحوث العلمية ضمن برنامجه لتكريم متفوقي الثانوية العامة، الطالبة المتفوقة نادين فادي الحاج شحادة (ابنة بلدة شحيم وخريجة ثانوية رفيق الحريري في صيدا) التي احرزت المرتبة الأولى في شهادة الثانوية العامة - فرع العلوم العامة في لبنان بنيلها معدل 19.44/20 (350 علامة من أصل 360).

وسلم وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي ممثلا رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، بحضور رئيسة لجنة التربية النائبة بهية الحريري، الدكتورة سوسن صادق - والدة نادين (الموجودة خارج لبنان لمتابعة دراستها الجامعية)، شهادة تكريمية من المجلس الوطني للبحوث العلمية، خلال لقاء في قاعة الإدارة في ثانوية رفيق الحريري في صيدا، حضره المدير العام للتربية فادي يرق ورئيس مصلحة التعليم الخاص عماد الأشقر ومدير التعليم الثانوي خالد فايد ورئيس منطقة الجنوب التربوية باسم عباس ومديرة ثانوية رفيق الحريري هبة أبو علفا وهبي وافراد من الهيئة التعليمية في الثانوية.

وقال الحلبي: "باسم رئاسة مجلس الوزراء ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزارة التربية والمجلس الوطني للبحوث العلمية، وباسم رئيسة لجنة التربية النيابية، نهنىء ونبارك لكم تفوق وتميز الطالبة نادين فادي الحاج شحادة، ونحن في رحاب هذه المؤسسة التي لها افضال على صعيد التربية وعلى نشئنا في منطقة صيدا والجوار. ويسرني كوزير للتربية، بعد ان نقلت كل هذه التحيات والتبريكات بمناسبة تفوق نادين، ان أسلمك الشهادة التي تستحقها. ونهنىء إدارة هذه الثانوية التي تعلم التميز لتلامذتها".

من جهتها، شكرت والدة المكرمة لوزير التربية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني للبحوث العلمية، هذه اللفتة التكريمية لابنتها، وخصت بالشكر النائبة الحريري على "رعايتها وحرصها على تكريم المتفوقين عموما ونادين بشكل خاص، ومتابعتها لها قبل وبعد تخرجها".

كما شكرت مديرة ثانوية رفيق الحريري هبة أبو علفا وأعضاء هيئة التدريس والاداريين في الثانوية الذين "كان لهم دور في تفوق نادين".

يشار الى ان الحاج شحادة تتابع دراستها الجامعية في جامعة "Paris Saclay" في فرنسا (المصنفة في المرتبة 13 عالميا)، وتدرس اختصاصا مزدوجا في علوم الرياضيات وعلوم الكومبيوتر تحضيرا للالتحاق بكبرى كليات الهندسة الفرنسية. وهي سجلت ايضا، اعلى معدل في لبنان في امتحاني الـ"SAT" باللغة الإنكليزية، كما حازت الـ" C1 - DALF" في اللغة الفرنسية. وكانت أحرزت المرتبة الأولى في الشهادة المتوسطة الرسمية على صعيد لبنان عام 2018.