آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟

قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "الأمور تتجه نحو الإيجابية على صعيد التغذية"، موضحة أن "عدد ساعات الكهرباء ارتفعت إلى 7 ساعات في العديد من المناطق بعدما كانت في السابق لا تتعدى الساعتين"، وأضافت: "الضغط على الشبكة تراجع والأمور جيدة والمعامل تنتجُ الكهرباء وفق الآلية المعتمدة".



وأشارت المصادر إلى أنّ "حجم الانتاج حالياً يتراوح بين 580 و 620 ميغاواط"، مشيرة إلى أنّ "الخطة لرفع الانتاج إلى 1200 ميغاواط تبدو جديّة بشكل كبير خصوصاً أن حصول لبنان على الكهرباء من الأردن والغاز من مصر سيساعد بشكل كبير على رفع مستوى الطاقة".

