لقاءات قائد الجيش في الولايات المتحدة الأميركية.. إليكم التفاصيل

تابع قائد الجيش العماد جوزاف عون لقاءاته في وزارة الخارجية الأميركية بحضور السفيرة الأميركية في لبنان السيدة Dorothy Shea، والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية في واشنطن السيد وائل هاشم، واجتمع بكل من مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى Yael Lempert، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون التسليح والأمن الدولي السفير Bonnie Denise Jenkins .وأكدت السيدتان Lempert وJenkins أهمية دور الجيش في استقرار لبنان، وشددتا على ضرورة دعمه لأن وحدة لبنان واستقراره لا تزال تشكل اهتماماً دوليًا.وكان العماد عون التقى أيضاً في السفارة اللبنانية في واشنطن عدداً من أعضاء الكونغرس وأعضاء مجلس الأمن القومي ومجموعة من المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع، ونواباً اميريكيين من أصل لبناني بحضور السفيرة Shea.واستمع المشاركون من العماد عون إلى عرض عن واقع الجيش والتحديات التي يواجهها، مشدّدين على ضرورة زيادة حجم المساعدات، كي يبقى الجيش قادراً على حماية استقرار لبنان.