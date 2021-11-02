بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد

من المُقرّر أن يصدر يوم غدٍ الأربعاء جدول تركيب أسعارٍ جديد للمحروقات وسط بلوغ سعر برميل النفط عالمياً 83 دولار أميركي.



وكما بات معلوماً هو أن تسعيرة البنزين قد تكون بناء لسعر الدولار في السوق الموازية والذي يتراوح حالياً بين 20800 و 20850 ليرة لبنانية. وكما بات معلوماً هو أن تسعيرة البنزين قد تكون بناء لسعر الدولار في السوق الموازية والذي يتراوح حالياً بين 20800 و 20850 ليرة لبنانية.



وتقول أوساط قطاع النفط إنّ "تسعيرة البنزين قد تكون وفق سعر يتراوح بين تسعيرة السوق الموازية للدولار ومنصة صيرفة التي أقفلت اليوم عند سعر 17300 ليرة لبنانية للدولار الواحد".



وتطرح أوساط قطاع النفط سيناريوهين للتسعيرة يوم غد:



1- من المرجّح أن يتم تسعير البنزين على أساس دولار يتراوح بين 19500 و 20500 ليرة، ما يعني أن سعر صفيحة البنزين قد يبقى على حاله (296 ألف ليرة) أو أنه قد يزداد قليلاً باتجاه 310 آلاف ليرة.



2- هبوط سعر الصفيحة وارد إلى ما دون الـ290 ألف ليرة في حال جرى التسعير وفق سعر 18500 ليرة لبنانية.