لبنان

3 جرحى بحادث سير في صور

Lebanon 24
02-11-2021 | 17:40
A-
A+
Doc-P-881958-637714936247800130.jpg
Doc-P-881958-637714936247800130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب 3 أشخاص بجروحٍ في مدينة صور، إثر إنحراف سيارة كانوا على متنها واصطدامها بفاصل اسمنتي في منطقة جل البحر - صور. 
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد عملت عناصر من الدفاع المدني على نقل الجرحى إلى مستشفى حيرام - صور. 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالارقام... إلى اللبنانيين: هذا جديد الاصابات والوفيات اليومية بـ"كورونا" (صورة)
lebanon 24
03/11/2021 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تعميم هام لوزارة التربية إلى الطلاب اللبنانيين في الخارج... هذا ما جاء فيه (صورة)
lebanon 24
03/11/2021 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ملكة جمال لبنان السابقة أنيقة بفستان فضي.. تعرفوا إلى زوجها رجل الأعمال (صورة)
lebanon 24
03/11/2021 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24
صورة المئة الالف خلف هاتف ملكة جمال لبنان السابقة تُثير الانتقادات: "مريضة من بلادي" (صور)
lebanon 24
03/11/2021 01:47:40 Lebanon 24 Lebanon 24

صور

لبنان

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:00 | 2021-11-02
14:47 | 2021-11-02
13:21 | 2021-11-02
12:43 | 2021-11-02
19:04 | 2021-11-02
18:38 | 2021-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website