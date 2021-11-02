3 جرحى بحادث سير في صور

أصيب 3 أشخاص بجروحٍ في مدينة صور، إثر إنحراف سيارة كانوا على متنها واصطدامها بفاصل اسمنتي في منطقة جل البحر - صور.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد عملت عناصر من الدفاع المدني على نقل الجرحى إلى مستشفى حيرام - صور.