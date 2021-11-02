لبنان

صمت مطلق

Lebanon 24
02-11-2021 | 18:03
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يلتزم وزراء الثنائي بالصمت المطلق، مع كلمة سرّ شخصية، التمسك بالوزير، الأزمة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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