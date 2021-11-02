معلومات متأرجحة

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Lebanon 24
02-11-2021 | 18:06
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تتأرجح المعلومات حول مصير قاضٍ أثار لغطاً واسعاً، بين هبة ساخنة، وهبة باردة، تجعل الأولوية الآن لإصدار القرار الظني، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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