لبنان

نجم لـ"الأنباء" الكويتية: قِبلتي هي القبلة العربية ونحن عرب مهما كانت التحديات

Lebanon 24
02-11-2021 | 18:09
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أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب نزيه نجم على "أننا عرب مهما كانت التحديات، ولا يمكننا الا ان نكون كذلك، وهذا ما تؤكد عليه مقدمة الدستور اللبناني"، مشددا على اننا "ضمن الجزيرة والبلاد العربية، لا يمكن ان نعيش وحدنا في محيطنا العربي، وان نقفز الى ايران أو إلى غيرها، وان الحل يكون إما باستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أو اقالته من منصبه لتنفيس الاحتقان، ولجم حدوث مشكلة او أزمة مع إخوتنا العرب".
وقال في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية: "نحن في لبنان، مسلمين ومسيحيين، لا يمكننا الا ان نكون عربا، ولا يمكننا ان نختلف مع أهلنا الأشقاء في الدول العربية، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية، التي وقفت الى جانب لبنان ولم تتركه أبدا، رغم كل الصعاب والشدائد. وقد حافظت السعودية ودول الخليج على آلاف اللبنانيين الذين يعملون لديها، لذلك، علينا بالحد الأدنى أن نكون أوفياء لهذه الدول التي مدت يد المساعدة للبنان ولم تتركه، ونبادل أهلنا في الخليج بالاحترام".
(الأنباء الكويتية)
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