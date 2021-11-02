لبنان

كرم لـ"الأنباء" الكويتية: استقالة قرداحي وأنصاف الحلول ما عادت تنفع

Lebanon 24
02-11-2021 | 18:15
A-
A+
Doc-P-881963-637714954760361229.jpg
Doc-P-881963-637714954760361229.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
رأى أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق د. فادي كرم أن "حزب الله المتفلت من كل القيود والضوابط الوطنية في لبنان أوصله وحلفاءه إلى التطاول من على منبره ومنبر أتباعه، على الدول الخليجية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، والى العبث بالأمن القومي والسياسي والاجتماعي لتلك الدول، وذلك من خلال دعم وتدريب خلايا ومنظمات مسلحة، تكن العداء للعرب عموما، ولدول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، ناهيك عن دعمه تهريب المخدرات إلى اراضيها وحمايته لكبار المهربين، معتبرا بالتالي ان مواقف حزب الله وحلفائه ضد المملكة وكل الخليج العربي، وكان آخرهم وزير الاعلام جورج قرداحي، تعكس نوايا ومخططات وأهداف ايران وفصائلها المسلحة في المنطقة العربية".
ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى ان "الشعب اللبناني الرافض لأجندة حزب الله الايرانية يتفهم غضب المملكة السعودية، ويتفهم الاسباب التي دفعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بوجه السلطة الحاكمة في لبنان، التي ما انفكت منذ 5 سنوات تغطي سلاح وتصرفات حزب الله، الا ان هذا الشعب الغارق في جهنم السلطة اقتصاديا ونقديا واجتماعيا، يتمنى على دول الخليج الشقيقة والصديقة ان تفصل بينه وبين السلطة الحاكمة".
(الأنباء الكويتية)
المصدر: الانباء الكويتية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
23:13 | 2021-11-02
23:16 | 2021-11-02
23:18 | 2021-11-02
01:28 | 2021-11-03
01:25 | 2021-11-03
01:12 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website