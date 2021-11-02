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لبنان
كرم لـ"الأنباء" الكويتية: استقالة قرداحي وأنصاف الحلول ما عادت تنفع
Lebanon 24
02-11-2021
|
18:15
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رأى أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق د. فادي كرم أن "حزب الله المتفلت من كل القيود والضوابط الوطنية في لبنان أوصله وحلفاءه إلى التطاول من على منبره ومنبر أتباعه، على الدول الخليجية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية، والى العبث بالأمن القومي والسياسي والاجتماعي لتلك الدول، وذلك من خلال دعم وتدريب خلايا ومنظمات مسلحة، تكن العداء للعرب عموما، ولدول مجلس التعاون الخليجي خصوصا، ناهيك عن دعمه تهريب المخدرات إلى اراضيها وحمايته لكبار المهربين، معتبرا بالتالي ان مواقف حزب الله وحلفائه ضد المملكة وكل الخليج العربي، وكان آخرهم وزير الاعلام جورج قرداحي، تعكس نوايا ومخططات وأهداف ايران وفصائلها المسلحة في المنطقة العربية".
ولفت في تصريح لـ "الأنباء" الكويتية إلى ان "الشعب اللبناني الرافض لأجندة حزب الله الايرانية يتفهم غضب المملكة السعودية، ويتفهم الاسباب التي دفعت دول مجلس التعاون الخليجي إلى اتخاذ قرارات حاسمة بوجه السلطة الحاكمة في لبنان، التي ما انفكت منذ 5 سنوات تغطي سلاح وتصرفات حزب الله، الا ان هذا الشعب الغارق في جهنم السلطة اقتصاديا ونقديا واجتماعيا، يتمنى على دول الخليج الشقيقة والصديقة ان تفصل بينه وبين السلطة الحاكمة".
(الأنباء الكويتية)
المصدر:
الانباء الكويتية
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