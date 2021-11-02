22
o
بيروت
25
o
طرابلس
18
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
لقاءات ميقاتي مُفيدة وداعمة للحكومة
Lebanon 24
02-11-2021
|
18:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصفت مصادر مواكبة للقاءات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع بعض رؤساء الوفود وممثلي الدول، على هامش مشاركته بمؤتر غلاسكو للمناخ، بأنها "مفيدة وداعمة للحكومة في مهمتها ومساعيها لحل الازمة المالية والاقتصادية التي يواجهها لبنان، والمباشرة بسلسلة اصلاحات واجراءات ضرورية، لاعادة النهوض بالوضع الاقتصادي من جديد، واعادة تأهيل وتطوير المرافق العامة والبنى التحتية، وفي مقدمتها، قطاع الطاقة الكهربائية".
وأوضحت عبر "اللواء" ان "ميقاتي وجد تفهما لدى هؤلاء المسؤولين، للصعوبات التي يعاني منها لبنان حاليا، وسمع نصائح بضرورة بضرورة تحمل الأطراف، مسؤولياتهم والتكاتف بينهم لحل المشاكل والازمات القائمة، وابدوا استعدادا ورغبة، للمساعدة، ان كان من خلال صندوق النقد الدولي اوالبنك الدولي، أو بالمساعدات المباشرة، وحددوا بالمقابل، على أن تلتزم الحكومة، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة في كافة المؤسسات والقطاعات الحكومية".
(اللواء)
المصدر:
اللواء
تابع
الأكثر قراءة
بُشرى سارة لمواليد هذه الأبراج مع حلول الشتاء.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
بُشرى سارة لمواليد هذه الأبراج مع حلول الشتاء.. هل أنت من بينها؟
04:52 | 2021-11-02
02/11/2021 04:52:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
05:24 | 2021-11-02
02/11/2021 05:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صدور التسعيرة الجديدة.. بيان من أصحاب المولّدات هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بعد صدور التسعيرة الجديدة.. بيان من أصحاب المولّدات هذا ما جاء فيه
02:32 | 2021-11-02
02/11/2021 02:32:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
23:13 | 2021-11-02
عقد جلسة لمجلس الوزراء" قيد الدرس"
23:16 | 2021-11-02
الموارنة في الواجهة شكلاً لا فعلاً
23:18 | 2021-11-02
هل يفعلها ميقاتي عكس العام ٢٠١١؟
01:28 | 2021-11-03
وزارة الخارجية الاميركية تؤكد: العقوبات مدعومة بالأدلة
01:25 | 2021-11-03
إضراب لعمال وموظفي بلدية طرابلس
01:12 | 2021-11-03
سرقة عدد من الاسلاك الكهربائية في منطقة الحريشة قضاء الكورة
فيديو
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
Lebanon 24
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
15:00 | 2021-11-02
03/11/2021 07:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
03/11/2021 07:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
Lebanon 24
بعد سجنها لـ10 سنوات.. الفنانة الشهيرة تنفعل على الهواء بعد الحديث عن تعذيب العاملات (فيديو)
08:25 | 2021-11-01
03/11/2021 07:47:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact