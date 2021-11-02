لبنان

الأزمة بين لبنان والسعودية محور لقاءات ميقاتي في غلاسكو

Lebanon 24
02-11-2021 | 19:00
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كشفت مصادر متابعة للقاءات الرئيس نجيب ميقاتي مع بعض رؤساء الوفود وممثلي الدول في غلاسكو عبر "اللواء" ان "ما عرضه ميقاتي في لقاءاته كان موضع نقاش واخذ ورد، وسمع ما مفاده، باستعداد الجانبين، الفرنسي والاميركي، لمناقشة الامر مع المسؤولين السعوديين، في اطار مساعيهم لحل الازمة، الا انهما، بالمقابل، ناقشا مسألة الشروط والمطالب السعودية المطلوبة لحل الازمة، وامكانية الحكومة اللبنانية في التجاوب معها وتنفيذها، وهي ليست مطالب جديدة، بل نتيجة سلسلة من الاساءات والاعمال العدائية ضد المملكة من جانب حزب الله تحديدا والدائرين بفلكه، من القوى السياسية طوال الأعوام العشرة الماضية، على الاقل".
واعتبرت انه "بالامكان الاستنتاج ان مساعي الوساطات الاميركية وغيرها، توقفت عند كيفية تعاطي السلطة اللبنانية، بكل مسؤوليها، في مقاربة الشروط السعودية المطروحة، ومدى التجاوب معها، او على الاقل، ابداء حسن النية، باستقالة او اقالة، وزير الإعلام اللبناني اولا، ثم مناقشة باقي الشروط والمطالب والبحث جديا بحل ما يمكن منها، فيما يبدو جليا، نتيجة ما حصل ان مخارج حل الأزمة مسدودة حتى الان".
المصدر: اللواء
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