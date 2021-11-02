25
o
بيروت
30
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
21
o
زحلة
21
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
شل الحكومة يعمّق الانهيار ويؤخر اقرار خطة التعافي المالي
Lebanon 24
02-11-2021
|
23:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت غادة حلاوي في" نداء الوطن": من اسكتلندا حاول ميقاتي الاستعانة بأكثر من صديق لحثه على الاستقالة، طلب من الثنائي الشيعي المساعدة في منحه خطوة ايجابية يطرحها في لقائه مع وزير الخارجية الاميركي، وتقدير موقفه امام المملكة السعودية متوجهاً لاحدهم بالقول "بدكم تساعدوني"، والعبارة الاخيرة معناها تقديم استقالة قرداحي على سبيل حسن النية. فهم ميقاتي جيداً ان الاميركيين كما الفرنسيين لن يكون لهم تأثيرهم على السعودية، وبالتالي فالتصعيد من ناحيتها سيكمل مساره بوتيرة أشد وأصعب فصار بحاجة لتقديم خطوات تُليِّن الموقف او تفرمل التصعيد، فيصبح بالامكان اقلّه استئناف عمل الحكومة مجتمعة بعد ان تحوّلت الى حكومة لتصريف الاعمال أو أقل.
صار امر انعقاد مجلس الوزراء اكثر تعقيداً في ضوء الازمة المستجدة، وانعقاده ربما يفهم على انه تحدٍّ باتجاه السعودية لا يقدر على تحمل تبعاتها رئيس الحكومة والسنّة عموماً، كما ان الازمة المستجدة لم تحدث تبدلاً في موقف الثنائي الرافض للمشاركة، ما لم تحل قضية تحقيقات المرفأ وتنحّي المحقق العدلي طارق البيطار، الذي وعلى ما نقل عنه امس ينوي استكمال تحقيقاته في سياق المسار ذاته، ما يعني استمرار الازمة.
تزايد قلق ميقاتي ازاء عدم قدرة الاميركيين على الحد من تصعيد السعودية وضغطها على لبنان، وداخلياً فشلت محاولاته بالضغط لاستقالة قرداحي، لا الثنائي الشيعي قبل ولا رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الذي بات متأكداً ان الخطوة لن تقدم ولا تؤخر، سائلاً ماذا لو طلبت ايران غداً ازاحة وزير من الحكومة فهل يجب ان نستجيب لطلبها؟
مصادر رفيعة قالت ان الحلول الجزئية والموضعية لم تعد تجدي في ملف العلاقة مع السعودية والخليج، وقد حان الوقت لفتح حوار يعيد صياغة العلاقات على قاعدة المؤسسات بين الدولتين، كي لا تبقى خاضعة لأي مزاجية من اي جهة كانت، واستذكرت كيف ان موقف المملكة من الحريري صعّب عليه امكانية تشكيل اي حكومة وان الموقف اليوم يرتدّ سلباً على لبنان، الذي لا يريد الا علاقة مبنية على الاحترام المتبادل.
وتكمل المصادر قولها ان هذا الامر لا يلغي ان على المكونات السياسية المشاركة في الحكومة ان تدرك ان استمرار شلّ مجلس الوزراء لأي سبب كان وتحت اي ذريعة كانت، يلحق الضرر بالناس وبالتالي على الجميع ان يفكر في فك المسار السياسي عن مسارات الاشتباك السياسي او القضائي. وتختم المصادر قولها ان رئيس الجمهورية يعتزم وضع الجميع امام مسؤولياتهم، لأن شل الحكومة يعني تعميق الانهيار ويؤخر اقرار خطة التعافي المالي كما يؤخر المفاوضات مع صندوق النقد والانقاذ.
تابع
الأكثر قراءة
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
Lebanon 24
بالأرقام.. إليكم سعر البنزين المتوقع يوم غد
15:51 | 2021-11-02
02/11/2021 03:51:38
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
Lebanon 24
معلومة عن "حزب الله" يكشفها وهاب لأوّل مرة.. ما هي؟
05:24 | 2021-11-02
02/11/2021 05:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
Lebanon 24
آخر المعطيات عن الكهرباء في لبنان.. هل ستزداد التغذية؟
13:21 | 2021-11-02
02/11/2021 01:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
Lebanon 24
تسعيرة الخبز الجديدة.. هل صدرَت رسمياً؟
12:43 | 2021-11-02
02/11/2021 12:43:47
Lebanon 24
Lebanon 24
إجتماع مع وزير العمل ومطالبة برفع الأجور الى ما لا يقل عن 12 مليون ليرة.. وهذا ما تم الاتفاق عليه
Lebanon 24
إجتماع مع وزير العمل ومطالبة برفع الأجور الى ما لا يقل عن 12 مليون ليرة.. وهذا ما تم الاتفاق عليه
06:27 | 2021-11-02
02/11/2021 06:27:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:01 | 2021-11-03
بدءاً من الغد... إضراب مفتوح لموظفي الإدارات العامة
05:00 | 2021-11-03
تحالفات صيدا جزين متعثرة وعوامل عدة تحسم الاتجاهات
04:52 | 2021-11-03
الأسمر: ندعم إضراب عمال بلدية طرابلس
04:40 | 2021-11-03
ماريو عون: لن نقبل بتمرير الفضائح الدستورية
04:30 | 2021-11-03
أين أصبحت التحقيقات؟
04:15 | 2021-11-03
رشاوى" بحكم الامر الواقع"
فيديو
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تخطف الأنظار بفستان ساتان أخضر بمصر.. غناء ورقص ودلع! (صور وفيديو)
03:00 | 2021-11-03
03/11/2021 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
Lebanon 24
"بأسعار منافسة"... "تويوتا" تطرح سيارة "كروس أوفر" (فيديو)
15:00 | 2021-11-02
03/11/2021 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
Lebanon 24
ملكة جمال مصر تزيل مكياجها على الهواء وتصدم المذيع (فيديو)
12:00 | 2021-11-01
03/11/2021 11:04:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact