لبنان

الجامعة العربية تحذر: حزب الله بات "مسيطراً على القرار اللبناني

Lebanon 24
02-11-2021 | 23:31
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قال مصدر ديبلوماسي رفيع في جامعة الدول العربية لـ"النهار العربي" إن "أي اتصالات لخفض مستوى التوتر في الأزمة" بين لبنان والسعودية "يجب أن تبدأ من المربع الرسمي اللبناني"، محمّلاً السلطات اللبنانية مسؤولية "عدم التعمل بحصافة وسرعة" مع أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي، حتى لو أنها سبقت توزيره، ومطالباً لبنان بـ"كلام واضح وأفعال لمحاولة احتواء الأزمة".
واعتبر المصدر الرفيع في الجامعة أن "حزب الله" بات "مسيطراً على القرار اللبناني، وهذا مربك للجميع. الجميع يريدون مساعدة لبنان لكن ارتهان القرار اللبناني لإرادة حزب الله يصعّب على أصدقاء لبنان المبادرة إلى مساعدته".
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