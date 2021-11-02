لبنان

وزير الأشغال: سندرس حضور مجلس الوزراء اذا دُعينا

Lebanon 24
02-11-2021 | 23:49
A-
A+
Doc-P-881986-637715159280014463.jpeg
Doc-P-881986-637715159280014463.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال وزير الأشغال والنقل، علي حميّة " ان الوزراء يعملون في إطار وزاراتهم، فالقانون أجاز لهم التحرّك الكامل والعمل ضمن الموازنات، وبالتالي كل وزير قادر على العمل وفتح الاعتمادات ضمن الموازنة. أمّا القرارات المصيرية والكبيرة، والمراسيم الأساسية، فهي تحتاج إلى اجتماعات حكومية".
وفي اتصالٍ مع جريدة "الأنباء" الإلكترونية، أشار حمية إلى أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خارج لبنان، وهو الوحيد المخوّل الدعوة إلى جلسة لمجلس الوزراء، وبالتالي الأمر رهن عودته إلى لبنان. أمّا وفي حال تمّت دعوتنا إلى جلسة، فسندرس الموضوع عندها".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:01 | 2021-11-03
05:00 | 2021-11-03
04:52 | 2021-11-03
04:40 | 2021-11-03
04:30 | 2021-11-03
04:15 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website