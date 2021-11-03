اقدم مجهولون فجراً على سرقة عدد من الاسلاك الكهربائية في منطقة الحريشة قضاء الكورة، وفق مندبة لبنان 24.

وقد نشطت سرقة الاسلاك الكهربائية بشكل كبير في الاونة الاخيرة في المناطق الشمالية.