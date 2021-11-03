لبنان

سرقة عدد من الاسلاك الكهربائية في منطقة الحريشة قضاء الكورة

Lebanon 24
03-11-2021 | 01:12
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اقدم مجهولون فجراً على سرقة عدد من الاسلاك الكهربائية في منطقة الحريشة قضاء الكورة، وفق مندبة لبنان 24.
وقد نشطت سرقة الاسلاك الكهربائية بشكل كبير في الاونة الاخيرة في المناطق الشمالية.
 
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الاسلاك الكهربائية

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