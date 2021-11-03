لبنان

إضراب لعمال وموظفي بلدية طرابلس

Lebanon 24
03-11-2021 | 01:25
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ينفذ عمال وموظفو بلدية طرابلس اضراباً اليوم، بالاضافة الى التوقف عن العمل لحين تحقيق مطالبهم والنظر بوضعهم المعيشي، وفق مندوبة لبنان 24.

فيما عرف ان الاضراب شمل كافة اقسام بلدية طرابلس.
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