إضراب لعمال وموظفي بلدية طرابلس

ينفذ عمال وموظفو بلدية طرابلس اضراباً اليوم، بالاضافة الى التوقف عن العمل لحين تحقيق مطالبهم والنظر بوضعهم المعيشي، وفق مندوبة لبنان 24.



فيما عرف ان الاضراب شمل كافة اقسام بلدية طرابلس.