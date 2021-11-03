عبدالله: خطوة وطنية وإنسانية لوزير التربية

غرّد النائب بلال عبدالله عبر "تويتر": "بعد التعثر والاستنسابية في تطبيق قانون الدولار الطالبي، تأتي مبادرة وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي بمساعدة طلابنا العالقين في الجامعات الأجنبية في الخارج، خطوة وطنية وانسانية، من شأنها أن تنقذ مستقبل المئات من شاباتنا وشبابنا، ضحايا أزمتنا الاقتصادية والمالية".

بعد التعثر والأستنسابية في تطبيق قانون الدولار الطالبي، تأتي مبادرة وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ عباس الحلبي بمساعدة طلابنا العالقين في الجامعات الأجنبية في الخارج ،خطوة وطنية وانسانية، من شأنها أن تنقذ مستقبل المئات من شاباتنا وشبابنا ،ضحايا أزمتنا الاقتصادية والمالية. — Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 3, 2021