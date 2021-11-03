عبدالله: خطوة وطنية وإنسانية لوزير التربية

بعد التعثر والأستنسابية في تطبيق قانون الدولار الطالبي، تأتي مبادرة وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ عباس الحلبي بمساعدة طلابنا العالقين في الجامعات الأجنبية في الخارج ،خطوة وطنية وانسانية، من شأنها أن تنقذ مستقبل المئات من شاباتنا وشبابنا ،ضحايا أزمتنا الاقتصادية والمالية.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) November 3, 2021
بعد التعثر والأستنسابية في تطبيق قانون الدولار الطالبي، تأتي مبادرة وزير التربية والتعليم العالي الأستاذ عباس الحلبي بمساعدة طلابنا العالقين في الجامعات الأجنبية في الخارج ،خطوة وطنية وانسانية، من شأنها أن تنقذ مستقبل المئات من شاباتنا وشبابنا ،ضحايا أزمتنا الاقتصادية والمالية.