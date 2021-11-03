اجتماعات اقتصادية لرئيس الحكومة في غلاسكو لتفعيل دعم لبنان

"إننا عازمون على مساعدة لبنان للنهوض من ازمته الحالية وخطة التعاون التي يجري العمل عليها تشكل فرصة يجب انجاحها من كل المعنيين لانها باب الحل الوحيد المتاح".

بهذه الكلمات استهلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اجتماعها مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في غلاسكو في اسكتلندا خلال "قمة المناخ"، من ضمن ثلاثة اجتماعات اساسية تضمنها جدول لقاءات رئيس الحكومة واتفق عليها قبيل مغادرته بيروت.

وهذه الاجتماعات الاربعة شملت كلا من صندوق النقد الدولي، مجموعة البنة الدولي والبنك الاوروبي للاستثمار .

وفي الاجتماعات التي شارك فيها وزير البيئة ناصر ياسين وسفير لبنان في المملكة المتحدة رامي مرتضى، تمت مناقشة مشاريع التعاون الثنائي وخطة الحكومة للمرحلة المقبلة.

وفي خلال الاجتماع مع رئيس مجموعة البنك الدولي دايفيد مالباس تمت مناقشة مختلف المشاريع التي يعمل عليها البنك في لبنان لا سيما في قطاع الطاقة والكهرباء وتأمين شبكة الحماية الاجتماعية.

كما تمت مناقشة آليات تمويل جديدة واضافية سوف يجري التشاور بشأنها في المرحلة المقبلة.

وعبّر الرئيس ميقاتي عن"تقدير لبنان للمساعدة التي يوفرها البنك الدولي في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان".

كما اجتمع الرئيس ميقاتي مع رئيسة البنك الاوروبي للاستثمار واعادة الاعمار اوديل رينو باسو، وبحث معها التعاون بين المصرف ولبنان ولا سيما تمويل مشاريع البنى التحتية والمساعدة التي يمكن ان يوفرها المصرف في مجال تمويل التجارة الخارجية وتسهيلها، فضلا عن دعم المنطقة الاقتصادية الحرة في طرابلس.

واكدت " اهتمام المصرف بالتعاون مع لبنان لا سيما بعدما اصبح لبنان بلدا مساهما في المصرف وممثلا في مجلس ادارته".