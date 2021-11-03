رشاوى" بحكم الامر الواقع"

شكا أشخاص من إزدياد نسبة الرشاوى في إحدى الدوائر الرسمية حيث تتخطى قيمة الرشوة للموظف الواحد الـ5 ملايين ليرة لبنانية من أجل "تمرير ورقة او معاملة".

ومع قرار فتح الادارات العامة أبوابها يوماً واحداً أو يومين في الأسبوع فقط، لا يستطيع المواطنون انجاز معاملاتهم بسرعة، ما يرفع نسبة الرشاوى لتسيير الامور.