"السيمو والسيليفا "توأم مخدرات ملازم لـ"نبو والرفاق"

كتب المحرّر القضائي:

في محلة الكولا، تمكنت دورية أمنية، بعد مطاردة وتبادل إطلاق نار، من توقيف المتّهم سليم.ح من التابعية الفلسطينية، وفي حينه ضبط عناصر الدورية بحوزته مسدساً حربياً ومشطيَن وأعيرة نارية، كما ضُبط معه كيسان يحتويان على كمية ٦١،١٦ غراماً من مادة الحشيشة إضافة الى دفتر ورق لفّ سجائر ومبلغ من المال وهاتف خليوي، كما تم ضبط

٢٥،٠٤ غراماً من مادة السيلفيا وهي "حشيشة كيف" كيماوية تُعتبر من أخطر أنواع المخدرات،



وزجاجة دواء سيمو المخصص اساسا للسعال ويستخدم من قبل المدمنين على المخدرات و٤٢ كيساً صغيراً من النايلون الشفاف المعدّة لتوضيب المخدرات.

وأوقفت الدورية في المحلة المذكورة الظنّين نبو.ح من التابعية السورية بعدما عثر عناصرها بحوزته على دفتر لفّ سجائر، وقد تم تسليم الموقوفيَن الى فصيلة الرملة البيضاء، ومنها أُحيلا، بناءً على إشارة النيابة العامة، أمام مكتب مكافحة المخدرات المركزي.

وبعدما أُجري تحليل مخبري لكل منهما، جاءت نتيجته إيجابية لجهة الحشيشة بالنسبة الى الظنّين نبو.ح، وسلبية على كافة أنواع المخدرات بالنسبة للمتّهم سليم.ح، إعترف الظنّين نبو بتعاطي الحشيشة والإستحصال عليها من محلة صبرا من شخص سوري يُدعى أبو شادي، وأنه لا يعرف المتّهم سليم ولا علاقة له به ولم يكن في حينه بصدد شراء المخدرات منه.

أما المتّهم سليم فأفاد أن السيارة التي كان على متنها عائدة للمتّهم سعد الدين.م (لبناني) الذي تمكن من الفرار عند مطاردته من قبل الدورية، مفيداً أنه يتعاطى مادتي السيلفيا والكوكايين وأحياناً الحشيشة، كما يتناول دواء السيمو وحبوب الكاريزول، وأنه متورط بترويج المخدرات وأن الأكياس المضبوطة بحوزته تُستعمل لترويج الحشيشة والسيلفيا، وأن دواء السيمو هو لاستعماله الشخصي، مضيفاً أنه كان يعمل في ترويج المخدرات لصالح المتّهم بلال.ع من التابعية الفلسطينية، وأنه حالياً يعمل لمصلحته الشخصية ويستحصل على الحشيشة من المتّهم سعد الدين، وأنه كان يشتري مادة السيلفيا من المتّهمين سمير.م وعدنان.ج( لبنانيان) من محلة برج البراجنة، كما كان يشتري منهما مادة الكوكايين لتعاطيه الشخصي والسيمو والحبوب من المتّهم حسن.س(فلسطيني)، مضيفاً أنه كان يروّج المخدرات والحبوب في محلة حي فرحات ويجهل أسماء الأشخاص الذين يشترون منه هذه المواد.

وتبيّن للقائم بالتحقيق لدى مكتب مكافحة المخدرات أن هناك عشرة محاضر بحق المتّهم سعد الدين بجرائم ترويج وتعاطي مخدرات، و٢٥ مذكرة توقيف وخلاصة حكم بجرائم ترويج مخدرات بحق سليم.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت أصدرت حكمها الذي قضى بتجريم المتّهم سليم.ح بمقتضى جنايتي المادتين ١٢٦ و١٢٨ مخدرات، وبإدانته بمقتضى جنحتي المادتين ١٢٧ و١٣٠، وبعد إدغام العقوبات بحيث تُنفذ بحقه العقوبة الأشد، وتخفيفها الى الأشغال الشاقة الموقتة مدة خمس سنوات، وبتغريمه مبلغ خمسة ملايين ليرة لبنانية على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي.

وقضى الحكم بتجريم المتّهم حسن.س بمقتضى الجناية ١٢٨ مخدرات وبإدانته بمقتضى جنحة المادة ٩٢ من قانون تنظيم مهنة الصيدلة، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة خمس سنوات، وبتغريمه مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية واعتباره فاراً من وجه العدالة، والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه.

أما المتّهم سعد الدين.م فقد جرّمته المحكمة بمقتضى جناية المادة ١٢٥ مخدرات وأنزلت بحقه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة، وبتغريمه مبلغ خمسين مليون ليرة لبنانية وتجريده من حقوقه المدنية واعتباره فارّاً من وجه العدالة والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض بحقه، كما أدانت المحكمة الظنّين نبو.ح بمقتضى جنحة المادة ١٢٧ مخدرات إذ قضى الحكم بحبسه مدة ثلاثة أشهر وتغريمه مبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية على أن تُحتسب له مدة توقيفه الإحتياطي وأن تُحسب الغرامة من أصل عقوبة الحبس.