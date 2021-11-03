تصعيد عالي السقف من الادارة الأميركية... هذا ما قالته عن حزب الله

أشارت الخارجية الأميركية الى أن "حزب الله يهتم بمصالح إيران أكثر من اهتمامه بمصالح اللبنانيين.

وواصافت أن"أنشطته المشبوهة زادت من معاناة اللبنانيين".



ورأت الخارجية الاميركية أن "حزب الله أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم أزمات لبنان".