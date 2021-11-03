المزارعون يدقون ناقوس الخطر.. القطاع الى زوال!

أعلن رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين انطوان الحويك الى ان الصادرات الى السعودية تشكل 16% من مجمل الصادرات اللبنانية.ولفت الحويك في حديث لصوت لبنان الى ان صادرات لبنان من الحمضيات الى السعودية تبلغ 16% و17% من العنب، مشيراً الى ان المحصول الزراعي موجود بالبرادات بإنتظار إيجاد حل الاسعار ستنخفض اما على المدى المتوسط والبعيد سنفقد قطاعاتنا.