لبنان

طقس خريفي يسيطر على لبنان.. هل من أمطار قريباً؟

Lebanon 24
03-11-2021 | 03:50
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل، مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.
وجاء في النشرة الآتي:
 
- الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.
(معدل درجات الحرارة المعتادة على الساحل لشهر تشرين الثاني بين 17 و25 درجة مئوية).
 
- الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: غائم جزئيا بالاجمال مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة التي تعود الى معدلاتها الموسمية مع تكون الضباب على المرتفعات.
 
الخميس: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع في درجات الحرارة على الجبال وفي الداخل ودون تعديل على الساحل مع بقاء تكون الضباب على المرتفعات.
 
الجمعة: قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي في درجات الحرارة مع بقاء ظهورالضباب على المرتفعات.
 
السبت: غائم جزئيا بسحب مرتفعة صباحا، يتحول بعد الظهر الى قليل الغيوم كما يستمر ظهورالضباب على المرتفعات.
 
- الحرارة على الساحل من 17 الى 25 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 12 الى 24 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية صباحا، شمالية الى شمالية شرقية بعد الظهر، سرعتها بين 15 و 35 كلم/س.
- الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70 %.
- حال البحر: معتدل، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
- الضغط الجوي: 766 ملم زئبق.
- ساعة شروق الشمس: 6,00.
- ساعة غروب الشمس: 16,43.
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