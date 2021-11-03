نحاس: لننتظر عودة الرئيس ميقاتي

أكد النائب نقولا نحاس أنّ "حصيلة إتصالات رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تُعطيه صورة أوضح والأزمة مع الخليج لا يمكن إلا أن نعالجها والهدف الأساسي هو مصلحة اللبنانيين ودعم الإقتصاد"، مشدداً على ضرورة "توافق اللبنانيين على تخليص لبنان من الأزمة التي نعيشها".ولفت نحاس في حديث لصوت لبنان الى أنه "يجب أن ننتظر عودة ميقاتي لوضع الإطار والمسار الذي يجب أن نتّبعه لعودة الأمور الى نصابها وتهدئة الأجواء واستقرارها وكلّ المسؤولين لديهم مسؤولية وطنية للخروج من الأزمة".