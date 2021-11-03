لبنان

سرقة سيارة في بلدة حرار حي الزعرورة

Lebanon 24
03-11-2021 | 03:54
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اقدم مجهولون على سرقة سيارة مرسدس لف من امام منزل صاحبها احمد عبد العزيز عنتر في بلدة حرار حي الزعرورة.
وطلب من شاهدها يرجى الاتصال على الرقم التالي:

 03/186846

مرسدس

حي الزعرورة

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