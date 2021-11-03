سرقة سيارة في بلدة حرار حي الزعرورة

اقدم مجهولون على سرقة سيارة مرسدس لف من امام منزل صاحبها احمد عبد العزيز عنتر في بلدة حرار حي الزعرورة.

وطلب من شاهدها يرجى الاتصال على الرقم التالي:



03/186846