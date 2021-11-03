لبنان

نوال نصر: إضرابنا شاملٌ ومفتوحٌ إنطلاقاً من الغد مع بعض الإستثناءات

Lebanon 24
03-11-2021 | 03:13
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أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أنّ "الحلول التي تقدمها الدولة لا تفي بجزءٍ من حاجات الموظفين الذين يعملون بدون أجر بعد أن فقدوا 95% من قيمة رواتبهم".

 
ولفتت عبر صوت لبنان إلى أنّنا "لا نطالب بمساعدات أو بطاقة تمويلية بل بحقوقنا وضرورة احتساب قيمة رواتبنا على أساس مؤشّر غلاء المعيشة".

وشدّدت نصر قائلة: "إضرابنا شاملٌ ومفتوحٌ إنطلاقاً من الغد مع بعض الإستثناءات الإنسانية المتعلّقة بالمستشفيات وحالات الطوارئ".
 

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