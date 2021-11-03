نوال نصر: إضرابنا شاملٌ ومفتوحٌ إنطلاقاً من الغد مع بعض الإستثناءات

أكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر أنّ "الحلول التي تقدمها الدولة لا تفي بجزءٍ من حاجات الموظفين الذين يعملون بدون أجر بعد أن فقدوا 95% من قيمة رواتبهم".ولفتت عبر صوت لبنان إلى أنّنا "لا نطالب بمساعدات أو بطاقة تمويلية بل بحقوقنا وضرورة احتساب قيمة رواتبنا على أساس مؤشّر غلاء المعيشة".وشدّدت نصر قائلة: "إضرابنا شاملٌ ومفتوحٌ إنطلاقاً من الغد مع بعض الإستثناءات الإنسانية المتعلّقة بالمستشفيات وحالات الطوارئ".