حدث غريب داخل سيارة اسعاف.. هكذا ولد وسام

ذكرت جمعية الرسالة للإسعاف الصحي أن صباح اليوم وأثناء نقل عناصر الدفاع المدني من جمعية الرسالة للاسعاف الصحي في مركز دير قانون النهر حالة طارئة من مركز تنظيم الأسرة الطبي، تمت عملية ولادة طبيعية لطفل داخل سيارة الإسعاف بإشراف الدكتورة ريما البندر وسمّي الطفل "وسام".