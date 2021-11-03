لبنان

أين أصبحت التحقيقات؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-11-2021 | 04:30
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علّقت مصادر مطلعة على ملف أحداث الطيونة، وسألت عبر "لبنان 24" أين أصبح ملف التحقيقات في الأحداث التي حصلت يوم الخميس الأسود، وأين بات ملف التحقيقات الجنائية، التي تظهر الطريقة التي سقط فيها القتلى في ذاك اليوم؟ ولماذا هذا التأخير في اصدار النتائج؟
المصدر: خاص "لبنان 24"
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