الأسمر: ندعم إضراب عمال بلدية طرابلس

أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، "دعم الاضراب الذي ينفذه عمال بلدية طرابلس".



وطالب في بيان بـ"اعطائهم حقوقهم والحصول على مساعدة الشهر التي اقرت سابقا في القطاع العام وعلى المساعدة الاجتماعية المقرة من مجلس بلدية طرابلس، بالاضافة الى الاستشفاء والتعويضات العائلية"، داعيا وزير الداخلية الى "الاسراع في توقيع هذه المساعدات لما لها من انعكاس ايجابي على حياة العمال في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة".