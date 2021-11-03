لبنان

ما سبب عدم توافر المازوت في بعض المحطات؟

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:13
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أوضح ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا تعليقاً على شكاوى المواطنين من عدم توافر مادة المازوت في بعض المحطات، خصوصاً أصحاب الفانات و"الاوتوبيسات" والشاحنات، أنه "يتم دفع ثمن المازوت للشركات المستوردة ولمنشآت النفط التابعة للدولة اللبنانية بالدولار، أما تسعيرة جدول الاسعار، فلا توازي سعر دولار السوق".
 
وقال في حديث الى"الوكالة الوطنية للاعلام": "لا يمكننا تحمل الخسائر الناجمة عن جدول الاسعار". 

وأشار إلى "أنه يتابع هذا الموضوع مع وزير الطاقة، وطلب لقاء معه لحل هذا الموضوع"، مؤكداً "ضرورة التعاون بين الجميع من أجل مصلحة المواطن".
 
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