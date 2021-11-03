لبنان

توقيف موزّعَي مخدرّات...وهذا ما ضبط بحوزتهما!

Lebanon 24
03-11-2021 | 05:21
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صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:

نتيجة الجهود الحثيثة التي تقوم بها القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية موزعَي مخدرات ينشطان في محافظة جبل لبنان، وهما:

ه. ص. (مواليد عام 1987، سوري)
ج. م. (مواليد عام 1995، لبناني)
بتاريخ 27-10-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت دوريات الشعبة عملية نوعية ومتزامنة في محلة الحازمية اوقفت بنتيجتها الاول بالجرم المشهود اثناء قيامه بتوزيع وترويج المخدرات في المحلة على متن دراجة آلية، والثاني على متن سيارته نوع سوبارو، وبتفتيشهما ضبط بحوزة:

الأول:
/41.4/ غ قائم من مادة الباز كوكايين داخل /23/ مظروفاً.
/66/ غ قائم من مادة الكوكايين مقسمة داخل /12/ علبة بلاستيكية ومظروف.
حبوب مخدرة.
مبلغ مالي وهاتف خلوي عدد/2/.
الثاني مبلغ مالي وهاتف خلوي.
 كما جرى ضبط السيارة والدراجة الالية.

بالتحقيق معهما، اعترف الاول بقيامه بتوزيع وترويج المخدرات في محلتي الحازمية والدورة، وانه كان بصدد تسليم الكمية التي ضبطت بحوزته للثاني قبل قيام الدورية بتوقيفه. وهذا ما اكده الثاني، الذي اعترف ايضا بقيامه بتوزيع المخدرات، وانه كان ينوي نقل الكمية التي كان سيستلمها من الاول لأحد المروجين.

أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء.
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