لبنان

"التقدمي": غير مشاركين ولا داعمين لأي لائحة في انتخابات الصيادلة والمحامين

Lebanon 24
03-11-2021 | 06:24
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صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، ما يلي:

إزاء ما يحاول البعض ترويجه من أخبار غير صحيحة عن تحالفات يجريها الحزب التقدمي الإشتراكي في انتخابات نقابات المهن الحرة، يجدد الحزب التأكيد أنه غير مشارك في انتخابات نقابة محامي بيروت، ولا في انتخابات نقابة الصيادلة، وليس بداعمٍ لأي لائحة ولا لأي من المرشحين فيهما، انسجامًا مع الموقف الذي أعلنه الحزب بانسحابه من مجالس نقابات المهن الحرة ومن الاتحاد العمالي العام، تأسيساً لمرحلة جديدة من العمل النقابي.
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