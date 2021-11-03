لبنان

المطارنة الموارنة: للاسراع في ترميم العلاقات مع دول الخليج وإزالة أسبابها

Lebanon 24
03-11-2021 | 06:39
A-
A+
Doc-P-882154-637715410117442723.jpg
Doc-P-882154-637715410117442723.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أبدى المطارنة الموارنة إستياءهم وحزنهم أمام الأحداث المفاجئة والمستغربة التي كانت عين الرمانة - الطيونة مسرحاً لها، وأكدوا ان "خلاص البلاد يكمن في تعزيز حضور الدولة الامني والاجتماعي، وعملها على سيادة العدالة من خلال تحرير القضاء من التسييس".
 
وقال المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري إنه "من المعيب تحول التماسك الوزاري تعطيلا للسلطة الاجرائية وزيادة في شلل البلاد ونزفها وأبسط الواجبات الترفع عن الخلافات السياسية والاقبال على العمل الدؤوب".
 
ودعوا إلى "للاسراع في ترميم العلاقات مع دول الخليج وإزالة أسبابها، وعودة حركة التصدير والاستيراد معها، والى ايلاء الجانب المعيشي للمواطنين الأولوية بعد تفاقم أزمات المحروقات وما ينسحب عليها".
 
وشدد على "الاهمية القصوى لاقامة الانتخابات النيابية في مواعيدها ونناشد المخلصين الوقوف في وجه أي محاولة تعطيلية لها وصيانة حق الترشح والاقتراع باعتباره حقاً دستورياً".

لبنان

أخبار عاجلة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-11-03
11:50 | 2021-11-03
11:40 | 2021-11-03
11:39 | 2021-11-03
11:37 | 2021-11-03
11:35 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website