المغتربون اللبنانيون في أستراليا... يعودون الى الوطن

في ظل الأزمات الكثيرة والكبيرة التي نعيشها، يمكن القول ان اعلان دولة استراليا التخفيف من اجراءاتها لمحاربة فيروس كورونا وتأكيدها اعادة فتح مطارها، شكل بشرى سارة للبنانيين المقيمين وذويهم المغتربين. فبعد 19 شهرا من انقطاعهم عن زيارة لبنان سيعودون الى اهلهم وذويهم وقراهم ومدنهم.وفي هذا الاطار، أشار صاحب أحد مكاتب السفريات لـ "لبنان 24" إلى انه "غالبا ما ينتظر المغترب الاسترالي فترة عيد الميلاد او الصيف للقدوم الى لبنان، لكننا وبعد الاقفال الطويل بدأنا نشهد حجوزات للسفر من استراليا الى لبنان بشكل كبير، وهذا ما قد يشكل نوعا من الاوكسيجين للمواطنين الذي يعانون الأمرين في هذه الايام العصيبة".