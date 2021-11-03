لبنان

كمين لقوى الامن وتوقيف أحد مروّجي العملة المزيّفة... هذا ما جرى في بلدة يارون

Lebanon 24
03-11-2021 | 07:51
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صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـة البلاغ التالي:

في إطار ملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم وتنفيذ المذكّرات العدلية بحقّهم، توصلت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي، من خلال الاستقصاءات والتحريات الى تحديد مكان تواجد أحد المطلوبين للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحر بجرم ترويج عملة مزيفة، ويدعى:

ع. م. (مواليد عام 1983، لبناني)، علمًا أنه دائم الحذر في تنقّلاته.
على الأثر، كمنت له قوة من هذه المفرزة في بلدة يارون بتاريخ 19/10/2021، وتمكنت من القاء القبض عليه.

كما تبين انه ينشط في مجال تبييض الأموال.

أودع القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 
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