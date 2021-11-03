بيان لبلدية صيدا حول تسعيرة المولدات الكهربائية... اليكم تفاصيله

عمم المكتب الإعلامي في بلدية صيدا بيانا صادرا عن البلدية أعدته لجنة عدالة وتوزيع وشفافية المحروقات في صيدا جاء فيه :أولا : السعر العادل لكل ساعة تغذيه للديجنتير المقطوع عن شهر تشرين اول 2021 هو /3500/ ل . ل .ثانيا : التأكيد على التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة للمشتركين بالعدادات .- على صاحب المولد اصدار فاتورة مفصلة مبين عليها ضريبة الـ TVA اذا كانت مستحقه، والا سيصار الى ابلاغ وزارة المالية عن كل فاتورة مخالفة .ثالثا : التاكيد مجددا على تركيب العدادات لجميع المشتركين على نفقة صاحب المولد ، وعلى كل مواطن لا يستجيب صاحب المولد لطلبه بتركيب عداد ، اعلام البلدية بذلك .رابعا : ستمتنع البلدية عن اصدار التسعيرة للديجانتير المقطوع مع بداية العام الجديد، وسيعتبر بعد ذلك بأن الديجانتير الموضوع هو بالتوافق بين المشترك وصاحب المولد .خامسا : على اصحاب المولدات وضع برنامج تقنين لتخفيف عبء الفاتورة عن المواطنين بالتوافق مع المشتركين في المنطقة .نموذجتغذيه من الساعة 6-8 صباحامن الساعة 11 – 2 ظهرامن الساعة الرابعة عصرا حتى الثانية عشرة ليلاعلى ان تضاف اليها ساعات التغذية من كهرباء مؤسسة لبنان .