لبنان

عون تابع الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت مع عدد من دول الخليج

Lebanon 24
03-11-2021 | 08:04
A-
A+
Doc-P-882182-637715451679981535.jpg
Doc-P-882182-637715451679981535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع رئيس الجمهورية ميشال عون الاتصالات الجارية لمعالجة الأوضاع التي نشأت عن قرار عدد من دول الخليج سحب سفرائها من لبنان والطلب الى السفراء اللبنانيين فيها مغادرة أراضيها، ورصد ردود الفعل الغربية والدولية ودرس السبل الايلة لمعالجة الوضع المستجد، لا سيما في ضوء اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع عدد من القادة العرب والأجانب على هامش "مؤتمر المناخ" في غلاسكو.
 
واطلع الرئيس عون على التقارير الواردة من البعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج التي تناولت أوضاع اللبنانيين في عدد من الدول الخليجية.
 
وزير العدل
وفي هذا السياق، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا وزير العدل القاضي هنري خوري وتداول معه الأوضاع العامة والمضاعفات المتأتية عن الإجراءات التي اتخذها عدد من دول الخليج بحق لبنان.
 
وأوضح الوزير خوري ان "الاتصالات مستمرة لمعالجة ما استجد ويفترض ان يتبلور الموقف بعد عودة الرئيس ميقاتي من لندن مساء اليوم".
 
مرهج وتويني
الى ذلك، استقبل الرئيس عون الوزيرين السابقين بشارة مرهج ونقولا تويني واجرى معهما جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة، إضافة الى الأوضاع الاقتصادية والازمة المستجدة مع عدد من دول الخليج.
 
المطران الحاج
واستقبل رئيس الجمهورية رئيس اللجنة الأسقفية "عدالة وسلام" المطران شكر الله نبيل الحاج والأب ايلي نصر وعرض معهما لشؤون اجتماعية وإنسانية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-11-03
11:50 | 2021-11-03
11:40 | 2021-11-03
11:39 | 2021-11-03
11:37 | 2021-11-03
11:35 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website