لبنان

حشرات في الاطعمة... اقفال محل حلويات في احدى المناطق اللبنانية (صور)

Lebanon 24
03-11-2021 | 08:39
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اشار "إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية" في بيان، إلى أنه "بتاريخ 3-11-2021 وخلال جولاته اليومية، قام فريق الرقابة الصحية في بلدية حارة حريك وبالتعاون مع مراقبي اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بالكشف على معمل للحلويات في منطقة الشورى، وتبين عدم وجود نظافة عامة للمكان والأسطح والاواني، إضافة الى وجود حشرات في الأطعمة. وبناء عليه تم إقفال المنشأة لحين تسوية أوضاعها".
 
 
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