إلى اللبنانيين: إليكم وزن وسعر ربطة الخبز (صور)





وقرر الوزير سلام تشكيل خلية عمل طارئة لمواكبة تطور تقلبات الاسعار في كِلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجات الاستطاعة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على ابقائها بمتناول الناس وعلى أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية. أصدر وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام قرارين: الأول يتعلق بتحديد سعر مبيع النخالة ودقيق القمح من "فئة 85" و"zero" و “extra” و”super extra” وكافة الفئات الأخرى، والثاني يقضي بتحديد وزن وسعر الخبز اللبناني الأبيض.وقرر الوزير سلام تشكيل خلية عمل طارئة لمواكبة تطور تقلبات الاسعار في كِلَف صناعة الرغيف للتصدي بأقصى درجات الاستطاعة لمسألة ارتفاع ثمن ربطة الخبز والعمل على ابقائها بمتناول الناس وعلى أن تبقى اجتماعات الخلية مفتوحة لهذه الغاية.

وحددت الوزارة وزن وسعر ربطة الخبز على الشكل التالي:

- من الفرن إلى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ4500 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ6500 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9000 ليرة كحدّ أقصى.

- من الفرن إلى الموزع: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ3560 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ5300 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ7800 ليرة كحدّ أقصى.

- من الموزع إلى المتجر: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ4500 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ6500 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9000 ليرة كحدّ أقصى.



- من المتجر إلى المستهلك: ربطة حجم وسط على أن لا يقل وزنها عن 380 غ بـ5000 ليرة كحد أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 810 غ بـ7000 ليرة كحدّ أقصى، وربطة حجم كبير على أن لا يقل وزنها عن 1200 غ بـ9500 ليرة كحدّ أقصى.

وجاء في القرارين: