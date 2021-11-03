قطع أثرية مسروقة من لبنان في اميركا.. هذا مصيرها

أعلنت وزارة الثقافة في بيان أنه "ضمن إطار التعاون مع السلطات الأميركية وتحديدا مكتب المدعي العام في نيويورك والسفارة الأميركية في بيروت، تم ضبط قطع أثرية مسروقة من لبنان، عبارة عن رأس يوناني والعديد من قطع الموزاييك، وباتت حاليا في حوزة القنصلية اللبنانية في نيويورك".وأشارت الوزارة الى أنه "في هذا السياق، تعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والسلطات الأميركية لإعادة هذه القطع الى لبنان. وقد وجه الوزير القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى القنصلية اللبنانية في نيويورك بهذا الخصوص".وأكدت الوزارة حرصها على "صون الإرث الأثري اللبناني واستعادة جميع القطع المسروقة والاشتراك بفاعلية في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالآثار".