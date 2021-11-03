لبنان

قطع أثرية مسروقة من لبنان في اميركا.. هذا مصيرها

Lebanon 24
03-11-2021 | 09:02
A-
A+
Doc-P-882193-637715485676100239.jpg
Doc-P-882193-637715485676100239.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الثقافة في بيان أنه "ضمن إطار التعاون مع السلطات الأميركية وتحديدا مكتب المدعي العام في نيويورك والسفارة الأميركية في بيروت، تم ضبط قطع أثرية مسروقة من لبنان، عبارة عن رأس يوناني والعديد من قطع الموزاييك، وباتت حاليا في حوزة القنصلية اللبنانية في نيويورك".

وأشارت الوزارة الى أنه "في هذا السياق، تعمل وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين والسلطات الأميركية لإعادة هذه القطع الى لبنان. وقد وجه الوزير القاضي محمد وسام المرتضى كتابا الى القنصلية اللبنانية في نيويورك بهذا الخصوص".

وأكدت الوزارة حرصها على "صون الإرث الأثري اللبناني واستعادة جميع القطع المسروقة والاشتراك بفاعلية في مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالآثار".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:39 | 2021-11-03
11:50 | 2021-11-03
11:40 | 2021-11-03
11:39 | 2021-11-03
11:37 | 2021-11-03
11:35 | 2021-11-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website